Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers Taillée verte Saujon

Informations pratiques

Saujon

Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers de Saujon.

Vente d’objets d’occasion et espace restauration et buvette.

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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 43 87

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English :

Flea market & garage sale organized by the Saujon Firefighters Association.

Sale of second-hand items and refreshment area.

L’événement Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon