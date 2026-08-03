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AGENDA · Saujon

Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers Taillée verte Saujon

dimanche 6 septembre 2026 · Taillée verte · Saujon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Taillée verte
Adresse
Allée de la Taillée Verte
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers de Saujon.
Vente d’objets d’occasion et espace restauration et buvette.
  .

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 43 87 

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English :

Flea market & garage sale organized by the Saujon Firefighters Association.
Sale of second-hand items and refreshment area.

L’événement Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon

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