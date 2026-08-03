Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers Taillée verte Saujon
dimanche 6 septembre 2026 · Taillée verte · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers de Saujon.
Vente d’objets d’occasion et espace restauration et buvette.
.
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 43 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market & garage sale organized by the Saujon Firefighters Association.
Sale of second-hand items and refreshment area.
L’événement Brocante & vide-grenier de l’amicale des pompiers Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon
À voir aussi à Saujon (Charente-Maritime)
- Concert des Eurochestries Un orchestre symphonique & un ensemble de musique de chambre La Salicorne Saujon 3 août 2026
- Ciné-Concert Train des Mouettes Saujon 1900 Gare du Train des Mouettes Saujon 4 août 2026
- Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe Église Saint-Jean-Baptiste Saujon 6 août 2026
- Concert Accordéon & violoncelle classique Eglise de Saujon Saujon 6 août 2026
- Concert Basson et orgue Eglise de Saujon Saujon 7 août 2026