Cinéma L’odyssée La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Cinéma L’odyssée

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 20:30:00

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-07

L’odyssée 2h 53min | Action, Aventure De Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Titre original The Odyssey

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

The Odyssey 2h 53min | Action, Adventure Directed by Christopher Nolan

Starring Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Original title: The Odyssey

L’événement Cinéma L’odyssée Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon