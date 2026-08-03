Cinéma L’odyssée La Salicorne Saujon
lundi 7 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Cinéma L’odyssée
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 20:30:00
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-07
L’odyssée 2h 53min | Action, Aventure De Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Titre original The Odyssey
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
The Odyssey 2h 53min | Action, Adventure Directed by Christopher Nolan
Starring Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Original title: The Odyssey
L’événement Cinéma L’odyssée Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon
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