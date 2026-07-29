Informations pratiques

Urrugne

Emeki Festival musical Féminin

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival

16h Marion Neira Faro “Manefa”, est autrice-compositrice et artiste pluridisciplinaire. À travers une néo-folk onirique et immersive, elle explore les émotions liées à la fragilité du monde, à la nature et aux questionnements existentiels.

17h30 intermède, Las Flamencas de Catalina, groupe de danseuses de Flamenco.

18h L’ensemble Neskena est composé de 10 jeunes femmes qui ont pratiqué la danse basque pendant de nombreuses années au sein du groupe traditionnel du village d’Espelette.

19h30 intermède, Las Flamencas de Catalina

20h Miren Mey. Musicienne née à Bayonne en 1990, Miren Eyherabide “Mey” est issue d’une famille de

musiciens. Elle pratique le piano depuis l’âge de 8 ans et compose principalement dans des

styles néoclassique et épique, tout en explorant l’électro, la pop, le rock et le folk. .

Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Emeki Festival musical Féminin

L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque