Emeki Festival musical Féminin Urrugne
samedi 26 septembre 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Emeki Festival musical Féminin
Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Des groupes 100% féminins animeront le centre d’Urrugne durant ce festival
16h Marion Neira Faro “Manefa”, est autrice-compositrice et artiste pluridisciplinaire. À travers une néo-folk onirique et immersive, elle explore les émotions liées à la fragilité du monde, à la nature et aux questionnements existentiels.
17h30 intermède, Las Flamencas de Catalina, groupe de danseuses de Flamenco.
18h L’ensemble Neskena est composé de 10 jeunes femmes qui ont pratiqué la danse basque pendant de nombreuses années au sein du groupe traditionnel du village d’Espelette.
19h30 intermède, Las Flamencas de Catalina
20h Miren Mey. Musicienne née à Bayonne en 1990, Miren Eyherabide “Mey” est issue d’une famille de
musiciens. Elle pratique le piano depuis l’âge de 8 ans et compose principalement dans des
styles néoclassique et épique, tout en explorant l’électro, la pop, le rock et le folk. .
Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Emeki Festival musical Féminin
L’événement Emeki Festival musical Féminin Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché du Bourg Urrugne 29 juillet 2026
- A la découverte de la Corniche basque, Espace Naturel Sensible à Urrugne: Paysages agricoles entre montagne et océan. rue Notre-Dame de Socorri Urrugne 29 juillet 2026
- Randonnée accompagnée A la découverte du fromage de brebis, des pâturages à la dégustation Place René Soubelet Urrugne 29 juillet 2026
- Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne 29 juillet 2026
- Visite guidée d’Urrugne histoire du peuple basque, mythologie, jeux, us et coutumes Place René Soubelet Urrugne 30 juillet 2026