Émeline Rétif : Explorer, Écouter, Raconter, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Émeline Rétif : Explorer, Écouter, Raconter Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Samedi 3 octobre 15h-19h

Depuis près de dix ans, elle marche et bivouaque avec ses micros. Elle enregistre le souffle des paysages et des récits pour ensuite créer des carnets qui se découvrent à l’oreille.

Venez à sa rencontre, elle sera présente pour accompagner son exposition Terres sonores et vous inviter à dévoiler vos sons préférés.

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)

Pour aller plus loin : terres-sonores.fr et sur instagram : @terres.sonores

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://terres-sonores.fr/ »}]

Émeline Rétif est passionnée par le vivant, les langues et le son – EXplorations WE lancement