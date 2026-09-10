Émeline Rétif : Explorer, Écouter, Raconter, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Émeline Rétif : Explorer, Écouter, Raconter Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Samedi 3 octobre 15h-19h
Depuis près de dix ans, elle marche et bivouaque avec ses micros. Elle enregistre le souffle des paysages et des récits pour ensuite créer des carnets qui se découvrent à l’oreille.
Venez à sa rencontre, elle sera présente pour accompagner son exposition Terres sonores et vous inviter à dévoiler vos sons préférés.
Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)
Pour aller plus loin : terres-sonores.fr et sur instagram : @terres.sonores
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://terres-sonores.fr/ »}]
Émeline Rétif est passionnée par le vivant, les langues et le son – EXplorations WE lancement
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