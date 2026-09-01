Emergenza Live Festival La Dame de Canton Paris

Informations pratiques

Ouverture des portes à 18h30

19:00 Bleu déjà

19:30 Martina

20:00 THE SPIRITUAL TIME

20:30 FBI

21:00 Eliott RAY

21:30 Underbox

22:00 ELECTRIC SPANISH

22:30 Tracknar

Le premier festival de jeunes groupes et artistes talentueux présente le premier tour en France à La Dame de Canton.

Les participants auront l’opportunité de jouer devant un large public lors du coup d’envoi de la nouvelle saison des festivals.

Si vous êtes intéressé(e)s par la nouvelle scène musicale française, ne manquez pas Emergenza.

Emergenza Paris Premier Tour #1

Soutenez vos groupes et artistes préférés pour qu’ils puissent passer à l’étape suivante.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

payant Prévente : 14.50 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/emergenza-festival-paris



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