Emile Boissier, découverte nomade d’un poète nantais oublié (1870-1905), 1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes, Nantes

Informations pratiques

Emile Boissier, découverte nomade d’un poète nantais oublié (1870-1905) Dimanche 20 septembre, 15h30 1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00

Lectures de poèmes proposées par Milo Daltier pour évoquer la mémoire du poète symboliste nantais Emile Boissier, ami de Verlaine, en quelques lieux de la ville attachés à sa mémoire : Manoir de la Noë, lieu de sa mort. Suivez le guide ou retrouvez les autres arrêts de cette lecture itinérante : avenue Emile Boissier, 9 rue d’Orléans, 1 place des Enfants Nantais.

1 avenue du recteur Pironneau (Manoir de la Noë), Nantes 1 avenue recteur Pironneau Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-pays-de-la-loire/events/6243246_emile-boissier-decouverte-nomade-dun-poete-nantais-oublie-1870-1905 »}, {« link »: « https://openagenda.com/de/jep-2026-pays-de-la-loire/events/43087411_emile-boissier-decouverte-nomade-dun-poete-nantais-oublie-1870-1905-5220518 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-pays-de-la-loire/events/8531040_emile-boissier-decouverte-nomade-dun-poete-nantais-oublie-1870-1905-4268069 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-pays-de-la-loire/events/43087411_emile-boissier-decouverte-nomade-dun-poete-nantais-oublie-1870-1905-5220518 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-pays-de-la-loire/events/8531040_emiboissier-decouverte-nomade-dun-poete-nantais-oublie-1870-1905-4268069 »}]

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