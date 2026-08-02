Émilie Brout & Maxime Marion – s3lf.tech, 40mcube, Rennes

Informations pratiques

Émilie Brout & Maxime Marion – s3lf.tech 18 – 20 septembre 40mcube Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Émilie Brout & Maxime Marion observent la manière dont les formes visuelles du web modèlent nos imaginaires, nos comportements et nos attachements. Entre vidéo, installation et net-art, iels travaillent les images comme des espaces de projection, de circulation et de fiction, où se rejouent les liens entre intimité, désir, marchandise et technologie. En mettant à l’épreuve des esthétiques populaires ou mainstream, iels produisent des œuvres à la fois incarnées et critiques, où la puissance narrative coexiste avec l’exposition de ses propres mécanismes.

Leur exposition s3lf.tech présentée au centre d’art contemporain 40mcube constitue le premier volet d’un ensemble développé à la suite de la résidence des artistes à la Villa Kujoyama au Japon en 2025. Elle réunit un ensemble d’installations vidéo, d’objets et de prolongements en ligne sur le web.

40mcube 48 avenue Sergent Maginot 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 90 09 64 11 https://www.40mcube.org/ https://www.instagram.com/40mcube/;https://www.facebook.com/40mcube;https://fr.linkedin.com/company/40mcube Venez découvrir les expositions présentées par 40mcube !

Le Centre d’art contemporain d’intérêt national 40mcube réunit à Rennes un espace d’exposition, un atelier de production d’œuvres, un lieu de résidence pour artistes et pour commissaires d’exposition, un organisme de formation professionnelle, et le bureau Bretagne de la Société des Nouveaux commanditaires.

40mcube produit des œuvres, les diffuse sous forme d’expositions ou d’interventions dans l’espace public, met en place des résidences d’artistes, accompagne la commande d’œuvres, en réalise la promotion et la médiation auprès des publics.

40mcube occupe à Rennes des locaux rassemblant un espace d’exposition de 170 m2, un atelier de production, des bureaux et des salles de réunion. Métro : ligne B, station Saint-Germain ou ligne A, station République

Bus : lignes C4 ou C6, arrêt Pont de Châteaudun

Vélostar : station Pont de Châteaudun

Accessible pour les personnes à mobilité réduite

**Émilie Brout & Maxime Marion** observent la manière dont les formes visuelles du web modèlent nos imaginaires, nos comportements et nos attachements. Entre vidéo, installation et net-art…

© Émilie Brout & Maxime Marion