Emis Killa La Place Paris
Emis Killa La Place Paris vendredi 22 mai 2026.
Figure incontournable de la scène rap italienne depuis plus d’une décennie, il signe ici ses débuts très attendus à Paris, dans le cadre de son Club Tour, après la sortie de son dernier album « Musica Triste » et deux éditions incroyables en 2024 et 2025 de son propre festival, EM24 et EM25, organisées à Fiera di Milano — une véritable célébration de son impact durable et de son héritage.
Cet événement est interdit aux moins de 16 ans
Icône du rap italien, Emis Killa débarque à Paris pour un concert live exceptionnel à La Place le 22 mai !
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h30 à 23h00
payant Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T23:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://gotobeat.com/gig/emis-killa-live-in-paris/
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