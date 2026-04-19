Emis Killa La Place Paris

Figure incontournable de la scène rap italienne depuis plus d’une décennie, il signe ici ses débuts très attendus à Paris, dans le cadre de son Club Tour, après la sortie de son dernier album « Musica Triste » et deux éditions incroyables en 2024 et 2025 de son propre festival, EM24 et EM25, organisées à Fiera di Milano — une véritable célébration de son impact durable et de son héritage.

Cet événement est interdit aux moins de 16 ans

Icône du rap italien, Emis Killa débarque à Paris pour un concert live exceptionnel à La Place le 22 mai !

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h30 à 23h00

payant Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://gotobeat.com/gig/emis-killa-live-in-paris/



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