MARIE-FLORE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

EMMA BOJAN Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Fuck madame Bouléro et la 5e b qui n’avaient jamais cru en moi. Surement le plus gros banger de tous mes spectacles (et aussi le premier)Aimer tous les jours, pleurer un peu et parler beaucoup, voilà ce qui prend le plus de temps, voilà pourquoi je suis souvent en retard et je dis Attends moi, j’arrive . J’arrive sur scène, dans un bar ou dans le coeur des gens que j’aime, comme partout, un peu en retard mais rassurez vous je suis bien partie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10