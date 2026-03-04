Empire of Light, Cameo Commanderie, Nancy

Empire of Light Cameo Commanderie Nancy

Empire of Light, Cameo Commanderie, Nancy mardi 10 mars 2026.

Empire of Light Mardi 10 mars, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:53:00+01:00
Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:53:00+01:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=BWPXN »}]
Ciné-débat – Angleterre, 1980. Hilary travaille dans un cinéma : un lieu tout indiqué qui lui permet d’être en contact avec des gens et de rompre la solitude. Cette femme d’âge mûr est chargée d’ap… Cameo Commanderie Empire of Light