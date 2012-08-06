EMPREINTE / Cie INFLUENCES + Lecture avec Mariana Lézin et Paul Tilmont, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

EMPREINTE / Cie INFLUENCES

+ Lecture avec Mariana Lézin et Paul Tilmont Jeudi 4 février 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T19:30:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-04T19:30:00+01:00 – 2027-02-04T21:30:00+01:00

Durée : 50 min / A partir de 10 ans / Tout Public

BREAKDANCE / ACROBATIE / LSF

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Cette pièce chorégraphique met en jeu le cycle du don et la réinvention de soi à travers l’autre.

La danse m’a fait naître une seconde fois. Dans ma chambre, seul. Dans la rue, ensemble. Je me suis réveillé. Je me suis révélé. J’ai dansé longtemps. Et aujourd’hui je nais une troisième fois dans la transmission. C’est le thème de ma nouvelle création, Empreinte.

Maëlys Escare et Timothée Allal personnifient la relation entre l’apprentie et le passeur, entre héritage et émancipation. Soutenue par une partition sonore de Frank2Louise et un texte poétique de Caroline Stella, la pièce met en jeu le cycle du don, la filiation artistique et la réinvention de soi à travers l’autre.

Chorégraphie et direction artistique : Francky Corcoy

Danse : Maëlys Escare, Timothée Allal

Texte et voix : Caroline Stella

Composition musicale : Franck2Louise

Costumes : Marion Lassort

Création lumière : P.P.

Production et diffusion : Léa Marchand

Coproductions : Centre cultuel Jean Ferrat, Théâtre dans les vignes, ville de Perpignan

Soutiens : Théâtre aux croisements, Casa Musicale, Théâtre des Aspres, L’Archipel Scène Nationale, Camin aktion

TEASER

La soirée débutera par une lecture des textes de Caroline stella par Mariana Lézin et Paul Tilmont.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/36-EMPREINTE-Cie-INFLUENCES-Lecture-avec-Mariana-Lezin-et-Paul-Tilmont »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie Influences », « cache_age »: 86400, « description »: « cru00e9ation 2026nDuru00e9e 50mnninfos : www.cie-influences.fr », « type »: « video », « title »: « Empreinte – Compagnie Influences (Teaser) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6QlaavNUJYQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6QlaavNUJYQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCR34QPssph-IPqAEOZkHRpg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Une pièce chorégraphique sur ce que l’on reçoit, ce que l’on transmet et ce qui nous transforme.

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