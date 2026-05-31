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Empreinte du passé, Moulin Rochechouard, Suèvres

Empreinte du passé, Moulin Rochechouard, Suèvres

Empreinte du passé, Moulin Rochechouard, Suèvres samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin Rochechouard

Adresse : 29 rue Pierre Pouteau

Ville : 41500 Suèvres

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Empreinte du passé 27 et 28 juin Moulin Rochechouard Loir-et-Cher

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Les Tableaux de Sol sont des empreintes de couches géologiques, collées en profondeur dans des carrières de sables. Chaque Tableau dévoile une courte page de la longue histoire de la formation de la Terre.

Moulin Rochechouard 29 rue Pierre Pouteau Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « rit.suevrescour@gmail.com »}]
Deux artistes Dominique et Folkert Van Ort exposent au moulin Rochechouard des tableaux de sol.

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