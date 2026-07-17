Empreintes Africaines ED. 2 Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Empreintes Africaines ED. 2

Mardi 21 juillet 2026 de 20h à 21h40.

Cinéma la Baleine Cotton Queen.

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

On air 2026 JIFA x empreintes africaines.

Samedi 1er août 2026 de 17h à 23h30.

Atelier From My Hips I’ll Bounce Loélia.

Dimanche 2 août 2026 de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 17h45 à 19h45.

10h à 12h Atelier dans afro contemporain avec Arama Seybiya Gomis



14h à 16h Atelier de chant et poésies Amazigh avec Nadia Ammour



17h45 à 19h45 Atelier de chants et danses traditionnels du Sahara algérien avec Souad Asla. Divers lieux Friche Belle de Mai, Vidéodrome 2, La Baleine, Atelier Jeann Barret Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Empreintes Africaines célèbre la Journée Internationale des Femmes Africaines et des minorités de genre à Marseille en s’inspirant de la mobilisation politique des femmes du continent africain à l’occasion de la première conférence des femmes africaines.

Empreintes Africaines célèbre la Journée Internationale des Femmes Africaines et des minorités de genre à Marseille en s’inspirant de la mobilisation politique des femmes du continent africain à l’occasion de la première Conférence des Femmes Africaines et de la création de l’Organisation Panafricaines des Femmes (OPF) à Dar Es Salaam le 31 juillet 1962.



Cette deuxième édition marseillaise honore les chemins de résistance des corps silenciés, des mémoires invisibilisées et la puissance réparatrice des voix retrouvées. C’est une invitation à créer un espace collectif où l’on partage la diversité des identités à travers la musique, la danse, la mode et les arts, sur scène comme en dehors.



Au programme Concert Dj Set Défilé & Ballroom Projections Marché créatrices Stages de danse et de chant.



Programme plus détaillé



** 17 juillet de 19h30 à 21h

Femmage à Kadhy Sylla

Au Vidéodrome 2

Corps et identités noires… Où et comment exister sans être antagoniques ?

Nos corps sont beaux, nos voix portent loin. Cette sélection de films vient honorer les chemins de résistance des corps silenciés, des mémoires bafouées.





** 21 juillet de 20h à 22h

Avant-première du film Cotton Queen de Suzannah Mirghani

A la Baleine

Dans un village cotonnier du Soudan, Nafisa grandit entre les récits de résistance de sa grand-mère et l’arrivée d’un projet de développement qui menace l’équilibre de sa communauté. À travers son parcours, Cotton Queen explore les questions de transmission, de terre, de pouvoir et d’émancipation.

Billetterie https://marseillecinemalabaleine.cine.boutique/media/1724?title=COTTON%20QUEEN&visanumber=162893





** 1er août entre 17h et 23h

Atelier écriture, voix et corps From my hips I’ll Bounce

Ateliers Jeanne Barret

Un atelier mêlant cercle de parole, bases des danses de bassins et temps d’écriture et lecture collective.

Espace bienveillant où le corps devient un lieu d’expression, de transmission et de réappropriation de soi pour questionner ce que les hanches racontent de nos histoires, de nos héritages, de nos résistances et de nos joies.

Prix Libre.





** 2 août de 10h à 12h

A la Friche Belle de Mai

Stage de danse afro-contemporaine, animé par Arama Seybiya Gomis, danseuse et chorégraphe formée à l’école des sables de Germaine Acogny et le Centre National de Danse à Paris.

Arama Seybiya Gomis est une danseuse et artiste chorégraphique sénégalaise née à Dakar. Formée aux danses urbaines puis à la danse contemporaine, elle débute sa carrière sur la scène hip-hop avant de participer à l’ouverture du Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN) en 2010 sous la direction du chorégraphe Georges Momboye.

Elle poursuit sa formation auprès de figures majeures de la danse contemporaine, notamment à l’École des Sables fondée par Germaine Acogny, avant d’intégrer le Centre National de la Danse à Paris en 2015. Lauréate de plusieurs battles et festivals en Afrique de l’Ouest, elle collabore également avec différents chorégraphes et compagnies, dont le projet Afrique en trois temps initié par Amala Dianor.

À travers son travail, Arama Seybiya Gomis fait dialoguer danses urbaines et contemporaines, portant sur scène une écriture chorégraphique riche de ses multiples influences.





** 2 août de 14h à 16h

Friche La Belle de Mai

Atelier de chant et poésies Amazigh avec Nadia Ammour

Nadia Ammour est chanteuse et artiste professionnelle, elle est aussi une pédagogue. Quel que soit votre niveau, les chants et poésies berbères vous feront découvrir un patrimoine riche en émotions et en sens (femmes, immigration, rituels…). Durant cet atelier, elle propose un répertoire varié dans des parlers amazigh différents !

Nadia Ammour est chanteuse et artiste professionnelle, elle est aussi une pédagogue. Quel que soit votre niveau, les chants et poésies berbères vous feront découvrir un patrimoine riche en émotions et en sens (femmes, immigration, rituels…). Durant ce stage, elle propose un répertoire varié dans des parlers amazigh différents



Nadia Ammour

Nadia Ammour est une chanteuse d’origine kabyle née en 1971. Installée en France depuis 2008, elle se consacre à la collecte et à la transmission des chants kabyles anciens, notamment auprès des femmes de différents villages de Kabylie. En 2009, elle fonde avec ses sœurs le trio Tighri Uzar, dédié à ce répertoire hérité de leur mère et des aînées de leur village natal, Yakouren.



Chanteuse polyglotte, elle interprète des répertoires du monde dans douze langues et anime des ateliers de transmission des chants berbères. Sa démarche artistique, nourrie par la rencontre et la curiosité, se déploie aujourd’hui à travers des projets mêlant musique, conte, poésie et théâtre.







** 2 août de 16h15 à 17h45

Friche La Belle de Mai

Discussion Sonorités africaines, silenciation et résistance

Une discussion autour de la puissance réparatrice des voix retrouvées, face aux stratégies de silenciation, en puisant dans les sonorités africaines et la poésie.

Projection de “La Zerda, ou les chants de l’oubli” (1982) d’Assia Djebar (Algérie)

Suivie d’une discussion SONORITÉS AFRICAINES, SILENCIATION & RÉSISTANCE

Puissant essai poétique à base d’archives, dans lequel Assia Djebar déconstruit la propagande coloniale des actualités Pathé-Gaumont de 1912 à 1942. À travers le remontage de ces images de propagande, Djebar propose une relecture de la puissance et du mysticisme des cérémonies de la Zerda .

Suivie d’une discussion autour de la puissance réparatrice des voix retrouvées face aux stratégies de silenciation, en puisant dans les sonorités africaines et la poésie.

En présence de Nora Meknouche et Soraya Guendouz (co-fondatrices de la collection Silence (Barré), Léla Bencharif (autrice), Souad Asla (artiste / chanteuse), Gwen / Eau Vive (artiste performeuse, dj)

Entrée Libre Prix libre et conscient





** 2 août de 17h45 à 19h45

Friche La Belle de Mai

Atelier de chants et danses traditionnels du Sahara algérien avec Souad Asla

Un stage de chants et danses traditionnels du Sahara algérien porté par Souad Asla. D’abord intitulé “Voix de femmes”, le projet a, au cours des années, évolué et est maintenant le célèbre “Chœur de femmes”, transculturel et intergénérationnel, réservés aux femmes et jeunes filles dès 14 ans.

L’objectif incarner et embrasser la mixité territoriale autour des chants traditionnels du Sahara algérien, une culture de transmission orale en voie de disparition, qui représente le lien social par excellence dans ce pays.Souad Asla transmet aux participantes les bases techniques nécessaires aux chants traditionnels sahariens et leur pratique en lemma (groupe en cercle), à travers un travail vocal, linguistique (traduction des paroles et discussions autour des thèmes abordés) mais aussi corporel (pas dansés, disposition des chanteuses en cercle inclusif) toujours dans un esprit de rassemblement, de communion et de solidarité entre femmes. Ensemble et en toute bienveillance, il s’agit pour chaque participante d’approfondir la connaissance de son corps et de sa voix, d’apprendre à les solliciter d’une façon nouvelle pour mieux les assumer et développer ainsi de façon considérable sa confiance en soi, son sens de la spontanéité et sa capacité à lâcher prise.

Déroulé

Les séances de 2 heures s’articulent autour de différents exercices et apprentissages, toujours accompagnés d’une mise en contexte culturelle afin d’en partager et d’en saisir le sens.

Echauffement du corps puis de la voix

improvisations vocales/techniques de différents

Chants algériens chant en groupe et technique du cercle apprentissage de chants traditionnels issus du répertoire sahraoui

Apprentissage des pas dansés pour une mise en mouvement des chants

Apprentissage de la langue arabe et de sa prononciation

Les chants traditionnels portant en eux cette incroyable capacité à rassembler, ce sont eux qui assurent la cohésion du groupe. Les chants sont en effet exclusivement pratiqués en cercle, autour du puits . Le but étant que chaque individualité se sente appartenir au groupe, chaque voix s’unissant aux autres pour former un tout mélodieux. Tour à tour, les femmes sont invitées au centre du cercle et improvise un solo chanté ou dansé voire parlé, pendant que le reste du groupe poursuit la mélodie de base et soutient le solo par la voix et le regard.

Souad Asla

Artiste de la nouvelle génération du sud algérien et héritière de la tradition gnawa, Souad Asla déborde d’une énergie généreuse et communicative. Née à Bechar dans le Sahara algérien, au cœur de la région de la Saoura, à la croisée de courants musicaux riches et métissés, sa voix nous emmène aux portes du désert où elle a suivi les traces de la musicienne gnaouie Hasna El Becharia.





** 18 août de 19h30 à 21h

Projection de courts-métrages

Au Vidéodrome 2

Corps et identités noires… Où et comment exister sans être antagoniques ?

Nos corps sont beaux, nos voix portent loin. Cette sélection de films vient honorer les chemins de résistance des corps silenciés, des mémoires bafouées .

Divers lieux Friche Belle de Mai, Vidéodrome 2, La Baleine, Atelier Jeann Barret Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Empreintes Africaines celebrates International Day of African Women and Gender Minorities in Marseille, drawing inspiration from the political mobilization of women across the African continent on the occasion of the firstAfrican Women’s Conference.

L’événement Empreintes Africaines ED. 2 Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille