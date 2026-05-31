Empreinte(s) de l’invisible, Eglise des Célestins, Avignon

Empreinte(s) de l’invisible 25 – 27 septembre Eglise des Célestins Vaucluse

Exposition visible moyennant l’achat d’un bracelet-pass vendu à prix libre à l’accueil et sur les lieux de programmation du festival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Lorsque les lieux de vie se succèdent, que deviennent les liens ? Comment l’amitié se transforme-t-elle dans l’instabilité, l’éloignement, l’absence ?

Proposée dans le cadre du Festival C’est pas du luxe!, cette exposition multimedia s’attache à ces relations fragiles et persistantes, aux traces qu’elles laissent, aux souvenirs qu’elles portent, pour approcher le vécu sensible de celles et ceux qui n’ont plus de chez-soi.

Pensée comme un parcours immersif et fragmenté, l’exposition se déploie au sein de l’Eglise des Célestins, proposant au public une traversée sensible, l’invitant à ralentir, à écouter, à éprouver.

À travers cette expérience, l’exposition questionne ce qui fait lieu, ce qui fait lien, et ce qui continue de relier les êtres, même lorsque l’habiter se défait.

Eglise des Célestins Place des corps Saints 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lorsque les lieux de vie se succèdent, que deviennent les liens ? Comment l’amitié se transforme-t-elle dans l’instabilité, l’éloignement, l’absence ?

©Bissane Al Charif