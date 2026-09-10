EMY SALLE NOUGARO Toulouse
vendredi 26 mars 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
EMY
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR
23.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26 21:30:00
Date(s) :
2027-03-26
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde, même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler.
Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy, la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.
Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !
Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible. 23.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com
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English :
As far back as she can remember, Emy has always been able to make people laugh; even her teachers had to pause their lessons to have a laugh.
L’événement EMY Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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