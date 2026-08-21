En attendant la vague • Espèces d’espaces, Parc Saint-Cyr, Rennes

Informations pratiques

En attendant la vague • Espèces d’espaces Samedi 12 septembre, 20h30 Parc Saint-Cyr Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:45:00+02:00

Issue du monde du cinéma, la compagnie Espèces d’espaces est tombée dans les arts de la rue sans en avoir l’air, créant un cinéma vivant où l’art de l’improvisation et l’inventivité rencontrent le désir de raconter des histoires, en pleine complicité avec le public. Avec En attendant la vague, pensé pour et avec les participants, la compagnie révèle la poésie des espaces du quotidien pour créer un imaginaire commun.

Ce samedi de rentrée, dans un studio à ciel ouvert installé au parc Saint-Cyr, faites la rencontre du cinéaste Pippo Taleggio alors qu’il se lance dans la réalisation de son prochain film, En attendant la vague, une dystopie post-montée des eaux. Lorsque le tournage déraille, il faut toute la créativité d’une brinquebalante, mais enthousiaste, équipe technique et de figurants tirés du public pour faire aboutir le film.

Caméra live, tournage en direct, effets spéciaux maison, vous êtes invités dans les coulisses d’un tournage aussi poétique que déjanté !

Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris, Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Au parc Saint-Cyr, le cinéaste Pippo Taleggio tourne En attendant la vague, une dystopie post-montée des eaux. Quand tout déraille, équipe et figurants improvisent pour sauver le film.

S. Parot