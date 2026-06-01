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En avant guinguette ! cours Victor Leydet Fuveau

En avant guinguette ! cours Victor Leydet Fuveau samedi 27 juin 2026.

Lieu : cours Victor Leydet

Adresse : Cours Victor Leydet

Ville : 13710 Fuveau

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fuveau

En avant guinguette !

Samedi 27 juin 2026 de 18h à 23h. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Le Département des Bouches-du-Rhône vous invite à vivre En avant guinguette ! , des rendez-vous festifs au cœur des villages de Provence du 19 juin au 25 juillet.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez partager un moment de détente en plein air, entre musique, animations, gourmandises et traditions provençales.

Pensées pour petits et grands, ces soirées sont l’occasion idéale de se retrouver en famille, entre amis ou entre voisins, autour d’un rendez-vous estival et accessible à tous.

Au programme*

Verre de bienvenue
Pop-corn et barbe à papa offerts pour les enfants
Terrain(s) de pétanque
Jeux en bois géants
Petit marché de producteurs et artisans locaux
Foodtrucks
Musique et danse avec DJ set
Au fil de la soirée, laissez-vous porter par l’esprit guinguette profiter de la douceur des soirées estivales pour célébrer l’art de vivre provençal et partager de beaux moments conviviaux et authentiques dans les communes du département.   .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The Bouches-du-Rhône Department invites you to experience “En avant guinguette!”, a series of festive events taking place in the heart of Provence’s villages from June 19 to July 25.

L’événement En avant guinguette ! Fuveau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Fuveau

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