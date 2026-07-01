En avant la rentrée !, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
mercredi 26 août 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
En avant la rentrée ! 26 – 28 août EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Présentation
Réaliser des étiquettes, couvertures de cahiers et visuels originaux pour personnaliser ses affaires de rentrée.
Apprendre à utiliser des applications et supports numériques pratiques (emploi du temps, notes, rappels) pour mieux s’organiser au quotidien.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. rentrée numérique
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