En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais
En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais lundi 1 juin 2026.
Cordemais
En boucle avec la Cie à demi-mot
Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore.
Pour les 0-3 ans, sur inscription. .
Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20 mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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