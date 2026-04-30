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En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais

En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais lundi 1 juin 2026.

Adresse : Avenue des Quatre Vents

Ville : 44360 Cordemais

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cordemais

En boucle avec la Cie à demi-mot

Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore.
Pour les 0-3 ans, sur inscription.   .

Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20  mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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