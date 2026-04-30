Cordemais

En boucle avec la Cie à demi-mot

Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore.

Pour les 0-3 ans, sur inscription. .

Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20 mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement En boucle avec la Cie à demi-mot Cordemais a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay