Histoires à croquer Cordemais
Histoires à croquer Cordemais samedi 6 juin 2026.
Cordemais
Histoires à croquer
Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Des histoires contées, chantées, pour voyager vers l’imaginaire.
Pour les 3-6 ans, sur inscription. .
Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20 mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Histoires à croquer Cordemais a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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