Informations pratiques

« En-chaîne » en Avignon, théâtre de marionnettes Théâtre de l’Adresse Avignon 26 et 27 septembre

La compagnie montpelliéraine DE TOUTES PIÈCES présente deux représentations de la pièce « En-chaîne » : samedi 26 septembre à 19h30 et dimanche 27 septembre à 16h30 au Théâtre de l’Adresse – Avignon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T17:30:00.000+02:00

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Théâtre de l’Adresse 2 avenue de la Trillade, 84000 Avignon Avignon



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