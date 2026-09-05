AGENDA · Avignon
« En-chaîne » en Avignon, théâtre de marionnettes Théâtre de l’Adresse Avignon
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre de l'Adresse · Avignon
Informations pratiques
« En-chaîne » en Avignon, théâtre de marionnettes Théâtre de l’Adresse Avignon 26 et 27 septembre
La compagnie montpelliéraine DE TOUTES PIÈCES présente deux représentations de la pièce « En-chaîne » : samedi 26 septembre à 19h30 et dimanche 27 septembre à 16h30 au Théâtre de l’Adresse – Avignon.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T17:30:00.000+02:00
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Théâtre de l’Adresse 2 avenue de la Trillade, 84000 Avignon Avignon
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