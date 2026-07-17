RUE SALUCES AVANT LES ARCHIVES : LE MONT-DE-PIÉTÉ CONFÉRENCES FLASH DANS LE MUSÉE, Archives municipales et Musée du Mont de Piété, Avignon

Informations pratiques

RUE SALUCES AVANT LES ARCHIVES : LE MONT-DE-PIÉTÉ

CONFÉRENCES FLASH DANS LE MUSÉE 18 et 19 septembre Archives municipales et Musée du Mont de Piété Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au cœur des collections présentées dans l’ancienne chapelle du Mont-de-piété (rue Saluces) devenu musée, de courtes conférences « flash » vous permettront de comprendre l’articulation entre ces institutions reliées par la destinée d’un bâtiment singulier.

Samedi et dimanche

À 14h30 – 15h30 – 16h30 et 17h30

Durée 15-20 minutes

Sans inscription

Archives municipales et Musée du Mont de Piété 6 Rue de Saluces, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490865312 http://archives.avignon.fr Les Archives municipales d’Avignon sont installées depuis 1986 dans l’ancien mont de piété. L’ancienne chapelle accueille aujourd’hui un petit musée de l’œuvre.

Établissement charitable de prêt sur gage, le Mont-de-piété d’Avignon a été créé en 1608 par la congrégation Notre-Dame de Lorette. Bien géré, bénéficiaire de dons et de legs réguliers, reconnu par ses bénéficiaires, il connaîtra cependant des difficultés financières dans la période révolutionnaire.

Afin de renflouer la trésorerie et de relancer l’activité de prêt dans cette période agitée, les administrateurs du mont, soutenus par le maire Guillaume Puy, fondent une condition des soies en 1801. Son rôle est de garantir la qualité de la soie échangée sur le marché local, de la « conditionner ». Sur chaque transaction, un pourcentage est prélevé pour conforter les fonds du mont-de-piété. Cette imbrication intime entre le mont-de-piété et la condition-des-soies est une originalité avignonnaise.

Au cœur des collections présentées dans l’ancienne chapelle du Mont-de-piété (rue Saluces) devenu musée, de courtes conférences « flash » vous permettront de comprendre l’articulation entre ces par …

© Archives municipales d’Avignon