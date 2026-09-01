EN CHEMIN AVEC JOAN JORDÀ DE QUICHOTTE À GOYA VIVRE AVEC LES BLESSURES Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

EN CHEMIN AVEC JOAN JORDÀ DE QUICHOTTE À GOYA VIVRE AVEC LES BLESSURES

53 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’exposition présentée par le Centre Joë Bousquet et son Temps nous amène à parcourir des chemins d’errance et d’exil sur les traces du Quichotte de Cervantès, en compagnie du peintre Joan Jordà, de l’écrivaine Lydie Salvayre épris eux aussi de justice, sensibles à la force de l’utopie, du rêve et de l’imagination.

La rencontre inaugurale prévue le samedi 26 septembre réunira de 15h à 18h à la Maison des Mémoires les écrivains Lydie Salvayre, Bernard Wallet, le chanteur-compositeur Vicente Pradal et à la Fabrique des arts de 20h45 à 22h30 la création chorégraphique de Laurence Pagès sur le thème de l’exil, le récital de Vicente Pradal.

Mais cette traversée du temps, en chevalier poète, nous amène aussi aux portes de l’enfer, aux désastres de la guerre de Goya, thème repris par le peintre Jordà dans une dualité qui souligne les délices de la paix.

Par ailleurs, l’exposition réunit dans une vitrine inaugurale : un fragment de Joë Bousquet et d’une correspondance avec son ami Jean Cassou lors d’une exposition consacrée à don Quichotte en 1948 à la Bibliothèque Municipale de Carcassonne 1948, année à partir de laquelle le jeune Joan Jordà allait se lancer sur les sentiers de grande randonnée de la création. Ainsi peintures de Joan Jordà et livres sont réunis . Des fragments d’écritures d’écrivaines et écrivains des XXe et XXIe siècles jalonnent le parcours de l’exposition.

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53 Rue de Verdun Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 9 60 48 77 99 centrejoebousquet@wanadoo.fr

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English :

The exhibition presented by the Centre Jo%EB Bousquet et son Temps takes us on a journey through the paths of wandering and exile, following in the footsteps of Cervantes’ Don Quixote, in the company of the painter Joan Jord%E0 and writer Lydie Salvayre—both of whom are passionate about justice and attuned to the power of utopia, dreams, and imagination.

The inaugural event, scheduled for Saturday, September 26, will bring together writers Lydie Salvayre, Bernard Wallet, singer-songwriter Vicente Pradal, and at the Fabrique des Arts at 8:45 p.m. %to 10:30 p.m., Laurence Pagès’s choreographic creation on the theme of exile, followed by a recital by Vicente Pradal.

But this journey through time, like a poet-knight, also takes us to the gates of hell, to the horrors of war depicted by Goya—a theme revisited by the painter Jordé in a duality that highlights the delights of peace.

In addition, the exhibition brings together in an inaugural display case a fragment by Joël Bousquet and correspondence with his friend Jean Cassou from an exhibition dedicated to Don Quixote in 1948 at theMunicipal Library of Carcassonne in 1948—the year from which the young Joan Jordé would set out on the long-distance trails of creativity. Thus, Joan Jordé’s paintings and books are brought together. Excerpts from the writings of 20th- and 21st-century authors punctuate the exhibition’s journey.

L’événement EN CHEMIN AVEC JOAN JORDÀ DE QUICHOTTE À GOYA VIVRE AVEC LES BLESSURES Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-07 par