En coulisses, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

En coulisses Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources, mais aussi ses coulisses.

Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de notre fonds patrimonial.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources mais aussi ses coulisses.

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