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En coulisses, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Saint-Dizier · Saint-Dizier

En coulisses, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Saint-Dizier
Adresse
5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
Sur inscription

En coulisses Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources, mais aussi ses coulisses.
Les bibliothécaires vous montreront l’envers du décor et vous présenteront les trésors de notre fonds patrimonial.

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la médiathèque, découvrir ses ressources mais aussi ses coulisses.

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