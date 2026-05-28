En grandes pompes emeline naert Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
En grandes pompes emeline naert Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 26 août 2026.
Bayonne
En grandes pompes emeline naert
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 22:15:00
Date(s) :
2026-08-26
One Woman Show Elle débute au funérarium en tant que maîtresse de cérémonie.
Elle est très (trop?) contente d’être là. Bien décidée à être à la hauteur de ce moment solennel, elle se laisse pourtant déborder par les souvenirs, les émotions… et quelques chansons inattendues. Entre maladresses touchantes et instants de grâce, une cérémonie funéraire comme vous n’en avez jamais vu, pour le meilleur…et pour le rire. “Un spectacle tendre, drôle et profondément humain qui ose dédramatiser la mort pour mieux célébrer la vie.” Carole Bernard. Jubilatoire, audacieux, clownesque, poétique, philosophique… Ce n’est pas un spectacle qui dérange, c’est un show qui fait du bien. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement En grandes pompes emeline naert Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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