Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

En liesse

Du jeudi 28 au vendredi 29 janvier 2027 de 19h à 19h30.

Samedi 30 janvier 2027 de 15h à 15h30 et à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-30

Un duo de circassiens poursuit son exploration de l’équilibre et du déséquilibre à partir du Rolla-Bolla. De l’acceptation de l’instabilité naît entre eux de grands questionnements sur la joie comme acte de résistance.Enfants

D’équilibres en déséquilibres, Fred et Alex, complices ébouriffants sur bastaing, se retrouvent pour revendiquer la joie comme une nécessité vitale et collective. Cet acte de résistance commence sur un Rolla-Bolla. Sur cette planche en équilibre sur un cylindre, ils composent une chorégraphie, explorent l’interdépendance physique faite de cohabitations délicates. Ils créent un corps collectif capable de jouer autant avec la contrainte qu’avec la jubilation du déséquilibre.

Peu à peu, le duo interroge la joie, le joyeux, les réjouissances. Est-ce qu’être joyeux, c’est être heureux ? La joie est-elle contagieuse ?

Ce spectacle est le premier opus d’un nouveau cycle de La Mondiale Générale dédié à l’allégresse, comme pour poser les fondements de la joie quelque part dans l’amitié. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A duo of circus artists continues its exploration of balance and imbalance through the Rolla-Bolla. Their acceptance of instability gives rise to profound questions about joy as an act of resistance.

L’événement En liesse Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille