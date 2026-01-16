En mars, les femmes à l’honneur Musée Hèbre Rochefort

En mars, les femmes à l’honneur

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Visites découvertes tous les mercredis les femmes seront mises à l’honneur à Hèbre.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Women in the spotlight in March

Discovery tours every Wednesday: women will be in the spotlight at Hèbre.

