En même temps Olivia Grandville Mille Plateaux, Centre chorégraphique national La Rochelle Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

En même temps Olivia Grandville Mille Plateaux, Centre chorégraphique national La Rochelle

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 21:15:00

Date(s) :

2026-11-06

Formée à l’Opéra de Paris, figure majeure de la danse contemporaine, Olivia Grandville dirige depuis 2022 Mille plateaux, Centre chorégraphique national de La Rochelle. Avec En même temps, pièce créée pour neuf interprètes, elle explore avec humour et intelligence l’ambivalence des chorégraphies de masse et des unissons bien réglés.

Les danses synchronisées règnent en maître sur les plateaux de danse et nos écrans. À l’ère du mème, l’unisson devient viral. Que nous raconte cette puissance d’adhésion que génère la synchronicité du groupe ?

Partant du constat que l’unisson en danse est une forme suspecte, séduisante et dangereusement ambiguë , la chorégraphe décide de mener l’enquête. La pièce ressemble à ces murs sur lesquels les enquêteurs épinglent photos et indices, et tracent des correspondances. Ici, l’enjeu est de cerner l’unisson et d’en traverser les styles. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : En même temps Olivia Grandville Mille Plateaux, Centre chorégraphique national La Rochelle

L’événement En même temps Olivia Grandville Mille Plateaux, Centre chorégraphique national La Rochelle Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet