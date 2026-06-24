En mode VIP ! Rue du Château Pau lundi 6 juillet 2026.

Pau

En mode VIP !

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06 15:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Envie de vivre une expérience pas comme les autres ?

Choisissez une visite VIP dans des pièces du Palais royal qui se visitent rarement !

Pas de passages secrets… mais des salles habituellement peu accessibles, des anecdotes étonnantes et plein de découvertes pour voir le château sous un nouvel angle.

Une occasion rare de parcourir le Palais royal autrement, dans une ambiance privilégiée et conviviale.

Alors, on y va ?

A partir de 11 ans .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : En mode VIP !

L’événement En mode VIP ! Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau