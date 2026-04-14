En quête d’Actu : Les guerres du pétrole, de la Première Guerre mondiale à nos jours, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

En quête d’Actu : Les guerres du pétrole, de la Première Guerre mondiale à nos jours Mercredi 15 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Une actualité chasse l’autre, et nous manquons parfois d’éléments pour prendre du recul ou savoir comment se positionner face à cette avalanche toujours plus importante d’informations…

En quête d’actu est un rendez-vous mensuel de la bibliothèque Mériadeck pour y voir un peu plus clair dans l’actualité : de courtes conférences pour recontextualiser et remettre en perspective un des débats qui fait les gros titres.

Le thème de la séance du 15 avril : les « guerres du pétrole » de la Première Guerre mondiale à nos jours, par Alexandre Fernandez, professeur d’histoire à l’université Bordeaux Montaigne.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mini-conférence pour y voir un peu plus clair dans l’actualité et prendre du recul journalisme actualité

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