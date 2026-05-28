En quête de beauté, carte blanche à Annie Bascoul, Salle Gilbert-Gaillard, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

En quête de beauté, carte blanche à Annie Bascoul 19 et 20 septembre Salle Gilbert-Gaillard Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En quête de beauté, carte blanche à Annie Bascoul

Pour cette exposition, l’artiste a imaginé une promenade intime dans un jardin agrémenté de colonnes tricotées et de robes-sculptures, avant de pénétrer dans un intérieur où la dentelle se fait sculpture, cloison ou mobilier. Les oeuvres jouent avec l’ombre et la lumière, dans un entrelacs de mailles et de croisements, dont la couleur blanche prédominante renforce la délicatesse.

Entre sculptures en dentelle, mots en fils de laiton et livres d’artiste ciselés, le travail protéiforme d’Annie Bascoul s’attache à révéler une idée de la beauté et de la poésie du monde.

L’exposition est présentée dans le cadre de la Biennale textile 2026.

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Ce bâtiment a été construit en 1778-1780 pour servir d’entrepôt. En 1894, le rez de chaussée est transformé en vaste magasin, une salle des fête est créée au premier et un étage est ajouté. La salle Gilbert-Gaillard a été réhabilitée au printemps 2014 afin de devenir un espace culturel.

En quête de beauté, carte blanche à Annie Bascoul

©Ville de Clermont-Ferrand