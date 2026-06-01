« EN RÉPÉTITION » DE SAMUEL GALLET, Théâtre Jules Julien, Toulouse
« EN RÉPÉTITION » DE SAMUEL GALLET, Théâtre Jules Julien, Toulouse mardi 23 juin 2026.
« EN RÉPÉTITION » DE SAMUEL GALLET Mardi 23 juin, 19h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:15:00+02:00
Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:15:00+02:00
Lundi 22 juin à 19h30
Mardi 23 juin à 19h30
Durée : 1 heure 45
Eva, metteuse en scène émergente, débute les répétitions de son nouveau spectacle, Macbeth de William Shakespeare. Entourée de jeunes acteurs et d’un comédien chevronné, hantée par les fantômes du passé, Eva s’attaque à cette pièce dite maudite.
Mais petit à petit, la convoitise, la jalousie, la folie s’emparent de la troupe. La frontière entre la fiction shakespearienne et la réalité de notre époque, devient de plus en plus trouble.
Texte édité aux Éditions Espaces 34.
Distribution :
Avec :
Gaston Blangy
Sacha Bonicatto
Julia Borne
Margot Brasier
Victor Cuadrado
Anna Gasior
Joanna Lods
Agathe Noailly
Naïs Salsilli
Elsa Touafchia
Mathilde Treneule
Cyann Volson
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Projet collectif des élèves de 1ère année du Cycle Spécialisé, accompagné.es par Reynald Rivart et Sarah Freynet théâtre Conservatoire de Toulouse
© Margot Brasier
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