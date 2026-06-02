En roue libre, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
En roue libre, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
En roue libre Samedi 20 juin, 21h00 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00
Dévoré par sa passion pour l’automobile et notamment sa 305, Gino ouvre le capot de sa vie, hume le cambouis. Un théâtre d’échappement aux pistons magistralement huilés, qui nous plonge avec esprit dans les rouages intimes, parfois rouillés, de la mécanique humaine.
À partir de 10 ans
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Dévoré par sa passion pour l’automobile et notamment sa 305, Gino ouvre le capot de sa vie, hume le cambouis.
© François Forest
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