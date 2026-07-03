En selle Marcelle balade vélo guidée La Butte de Caumont Place de la Mairie Caumont-sur-Aure

Informations pratiques

Caumont-sur-Aure

En selle Marcelle balade vélo guidée La Butte de Caumont

Place de la Mairie Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 13:30:00

fin : 2026-09-02 16:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Pédalez à la découverte de la Butte de Caumont au départ de Caumont l’Eventé sur une boucle de 27 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Pédalez à la découverte de la Butte de Caumont au départ de Caumont l’Eventé sur une boucle de 27 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Au départ de la place de la mairie de Caumont l’Eventé, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.

Possibilité de louer un vélo auprès de la maison du vélo (06 72 77 60 79) .

Place de la Mairie Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

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English : En selle Marcelle balade vélo guidée La Butte de Caumont

Set off from Caumont l’Eventé on a 27 km loop to explore the Butte de Caumont suitable for mountain bikes, hybrid bikes, e-bikes and road bikes.

L’événement En selle Marcelle balade vélo guidée La Butte de Caumont Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie