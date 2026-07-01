Exposition : Emmanuel Béhier-Migeon – Itinéraire, en quête d’artistes, L’Orangerie, Caumont-sur-Aure

Informations pratiques

Exposition : Emmanuel Béhier-Migeon – Itinéraire, en quête d’artistes 19 et 20 septembre L’Orangerie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Je dois m’immerger pour être au contact de l’eau. Mes sens sont continuellement stimulés par ce milieu en perpétuel métamorphose. L’image naît de ma relation physique avec cet élément. Par la suite viennent les réflexions, la synthétisation de mes explorations pour donner vie à mes créations. De l’expérience naissent des concepts, voire même des préceptes.

En immigrant au Canada je pensais être orphelin de l’océan qui m’avait vu grandir, c’était ignorer ses innombrables étendues d’eau. Depuis les vingt dernières années elles sont au centre de mes inspirations.

Dans l’Orangerie je présenterai l’expérience multimédia immersive et multisensorielle Errance et poésie dans les eaux du Québec…

À l’extérieur en primeur Le labyrinthe des songes offrira une immersion au cœur de vastes jardins d’art topiaire, habités d’âmes en apesanteur.

L’Orangerie 1548 route de Bayeux, 14240 Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure 14240 Livry Calvados Normandie

Je dois m’immerger pour être au contact de l’eau. Mes sens sont continuellement stimulés par ce milieu en perpétuel métamorphose. L’image naît de ma relation physique avec cet élément. Par la suite à…

©Emmanuel Béhier-Migeon