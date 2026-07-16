Exposition Edith Gallot – Itinéraire, en quête d’artistes, Micro-Folie, Caumont-sur-Aure

Informations pratiques

Exposition Edith Gallot – Itinéraire, en quête d’artistes 19 et 20 septembre Micro-Folie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Aure Bleue

L’Aure Bleue est une installation vidéo et sonore inspirée par l’histoire géologique et imaginaires du Caumont-sur-Aure, où fut exploitée au XIXe siècle une ardoise d’un bleu profond, l’Or bleu. À partir de cette matière minérale chargée de mémoire, l’œuvre s’intéresse aux strates visibles et invisibles qui composent un paysage.

L’installation se déploie dans l’espace sous la forme d’une surface suspendue qui accueille des images en mouvement et des fragments sonores. Des vues du territoire, des textures et des paysages recomposés s’y superposent, formant une sorte de cartographie mouvante.

En dialogue avec l’architecture du lieu et avec l’environnement qui l’entoure, l’installation propose une expérience sensible du paysage. Le spectateur est invité à observer ce territoire en transformation, à la fois concret et imaginaire, où les couches du réel se recomposent et se déplacent.

Entre géologie, cartographie et paysage mental, L’Aure Bleue explore la manière dont un lieu se construit et se raconte — dans la matière, dans l’histoire et dans le regard qui s’y pose.

Micro-Folie 3 place Saint-Clair, 14240 Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure 14240 Caumont-l’Éventé Calvados Normandie

L’Aure Bleue

©Edith Gallot