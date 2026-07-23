Soirée danse au Souterroscope des Ardoisières Route de Saint-Lô Caumont-sur-Aure
vendredi 21 août 2026 · Route de Saint-Lô · Caumont-sur-Aure
Informations pratiques
Caumont-sur-Aure
Soirée danse au Souterroscope des Ardoisières
Route de Saint-Lô Caumont-l’Eventé Caumont-sur-Aure Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-22 01:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le Souterroscope des Ardoisières vous donne rendez-vous pour trois soirées placées sous le signe de la danse et de la convivialité. Après une initiation à la salsa, la bachata ou la kizomba, place à la soirée dansante où chacun peut venir partager un moment festif, débutant comme confirmé. Bar et re
Le Souterroscope des Ardoisières vous donne rendez-vous pour trois soirées placées sous le signe de la danse et de la convivialité. Après une initiation à la salsa, la bachata, la kizomba ou le rock (de 19h30 à 21h), place à la soirée dansante (de 21h à 1h) où chacun peut venir partager un moment festif, débutant comme confirmé. Bar et restauration sont proposés sur place. .
Route de Saint-Lô Caumont-l’Eventé Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie +33 2 31 71 15 15
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English : Soirée danse au Souterroscope des Ardoisières
The Souterroscope des Ardoisières invites you to three evenings of dancing and fun. After an introduction to salsa, bachata or kizomba, it’s time for the dance party, where everyone from beginners to experienced dancers can come and enjoy a festive evening. Bar and re
L’événement Soirée danse au Souterroscope des Ardoisières Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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