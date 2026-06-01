ENCORE! Spectacle du Mime Carlos Martinez, Temple de Plan-les-Ouates, Genève

ENCORE! Spectacle du Mime Carlos Martinez 12 et 13 juin Temple de Plan-les-Ouates

Chapeau à la sortie. Prix indicatif: CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Quand vient la fin, le rideau tombe. Au théâtre, cependant, les comédiens se réservent toujours un dernier geste : un « rappel ». Car certaines carrières ne peuvent s’achever sans un rappel.

La première partie de cette soirée est un voyage dans le passé. Un homme retourne dans un lieu qui a marqué sa vie. Il y trouve des objets qui sont bien plus que de simples choses. Ils conservent les traces du passé et ouvrent des espaces à l’imagination.

C’est un poème sur des objets faits d’air : des objets qui, lorsqu’ils tombent entre les mains d’un mime, sont capables de raconter des histoires sans mots. Ce que vous verrez, c’est une histoire sur l’origine, le temps et l’héritage. Car contrairement aux artistes, l’art ne vieillit jamais.

Temple de Plan-les-Ouates Route de Saint-Julien 173 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.templozarts.ch »}]

Carlos Martínez ne souhaite pas faire ses adieux sans ce retour sur scène. En hommage à l’art du mime. En remerciement à tous ceux qui étaient là, représentation après représentation.

Carlos Martinez