Nibelle

“Encore une histoire!” Invité spécial Berk

36 Rue Saint-Sauveur Nibelle Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La bibliothèque municipale de Nibelle organise l’animation jeunesse Encore une histoire ! le mercredi 17 juin à 15h30. Les enfants écoutent les aventures du célèbre personnage Berk, profitent d’un atelier coloriage et partagent un goûter. Événement gratuit et sans inscription.

La bibliothèque municipale de Nibelle convie les jeunes lecteurs à un moment de pure évasion. Le mercredi 17 juin à 15h30, l’établissement culturel, propose un rendez-vous thématique intitulé Encore une histoire ! . Cette édition spéciale met à l’honneur le célèbre doudou Berk, personnage emblématique des albums de Julien Béziat aux éditions l’école des loisirs.

L’invitation s’adresse à tous les enfants, encouragés à venir accompagnés de leur propre doudou. Au programme de cette après-midi ludique des lectures captivantes, une séance de coloriage créatif et un goûter convivial pour régaler les petits participants. L’activité est entièrement ouverte à tous, gratuite et accessible sans aucune inscription préalable. .

36 Rue Saint-Sauveur Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 21 57 biblio.nibelle@orange.fr

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English :

The Nibelle Public Library is hosting the children’s event “Another Story!” on Wednesday, June 17, at 3:30 p.m. Children will listen to the adventures of the famous character Berk, enjoy a coloring workshop, and share a snack. This is a free event with no registration required.

L’événement “Encore une histoire!” Invité spécial Berk Nibelle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS