Endimanché Mano Solo Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Endimanché Mano Solo

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22 19:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Le grand public ne connaît de Mano Solo que l’atmosphère acoustico-dépressive des deux premiers albums. Qui plus est, les gens réduisent souvent son répertoire à des morceaux (toujours les mêmes) d’un écorché vif malade du sida.

Le grand public ne connaît de Mano Solo que l’atmosphère acoustico-dépressive des deux premiers albums. Qui plus est, les gens réduisent souvent son répertoire à des morceaux (toujours les mêmes) d’un écorché vif malade du sida. Cependant, il a écrit une dizaine d’albums et de nombreuses chansons magnifiques qu’il fut délicat de sélectionner.

Elles racontent la vie dans toute sa beauté et dans toute sa cruauté avec une certaine humilité et une vision du monde sincère et altruiste. Nous chantons tout ça en chœur ou pas et accompagnés par Olivier Riquart qui a aussi écrit quelques arrangements (Manuel Decocq, Sévrine Lebrun, Benoît Viquesnel et Michaël Patry ont aussi œuvré).

Par le Chœur entier, Dirigé par Valéry dekowski, Accompagné par Olivier Riquart. .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Endimanché Mano Solo

The general public’s only familiarity with Mano Solo is the sombre, acoustic atmosphere of his first two albums. What’s more, people often reduce his repertoire to (always the same) songs by a tormented soul suffering from AIDS.

L’événement Endimanché Mano Solo Caen a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité