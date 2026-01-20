ENDURANCE ÉQUESTRE EN MONTAGNE NOIRE

Cuxac-Cabardès Aude

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

2026-06-06

L’Endurance équestre en Montagne Noires a lieu tout le week-end, au Domaine du Capxin.

Le samedi se déroulent les épreuves de 80 à 100 kilomètres.

Venez admirer et encourager les cavaliers français et étrangers ainsi que leurs chevaux lors de l’épreuve phare des 100 kilomètres (épreuve de niveau internationale) ainsi que le départ de la première journée de l’épreuve 2 x 70 kilomètres (70 kilomètres le samedi et 70 kilomètres le dimanche, même cheval, même cavalier). Les chevaux ont, tout au long de la journée, des petites pauses avec des contrôles vétérinaires pour suivre leur état de santé qui leur permettent de continuer la compétition.

A partir de 18h30, venez déguster de délicieux jambons à la broche, repas ouvert à tous sur réservation uniquement.

Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 84 55 64 69 marlyse.duret@orange.fr

English :

The Equestrian Endurance in the Montagne Noires takes place all weekend at the Domaine du Capxin.

Saturday sees the 80 to 100 kilometer events.

Come and admire and encourage French and foreign riders and their horses in the flagship 100-kilometer event (international level), as well as the start of the first day of the 2 x 70-kilometer event (70 kilometers on Saturday and 70 kilometers on Sunday, same horse, same rider). Throughout the day, the horses take short breaks for veterinary checks to monitor their state of health, enabling them to continue competing.

From 6:30 pm, come and enjoy delicious hams on the spit, a meal open to all by reservation only.

