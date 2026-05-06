ENS À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES Cuxac-Cabardès
ENS À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES Cuxac-Cabardès dimanche 7 juin 2026.
Cuxac-Cabardès
ENS À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES
Lac de Laprade Cuxac-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
8 km Moyen + 7 ans
Dans un espace naturel sensible propriété du Département, promenade naturaliste, expérimentale et ludique autour du lac et du petit lac pour découvrir les richesses des milieux humides, entre activités natures et observation.
Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.
Prévoir pique-nique.
Rendez-vous parking à l’entrée du sentier des sagnes de Laprade.
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Lac de Laprade Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 79 88 63 47
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English :
8 km Medium + 7 years
In a sensitive natural area owned by the Département, a naturalistic, experimental and fun walk around the lake and small lake to discover the richness of wetlands, between nature activities and observation.
Reservations required by telephone. 20 people max.
Please bring a picnic.
Meet at parking lot at entrance to sentier des sagnes de Laprade.
L’événement ENS À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES Cuxac-Cabardès a été mis à jour le 2026-05-06 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude
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