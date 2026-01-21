ENDURANCE ÉQUESTRE EN MONTAGNE NOIRE

Cuxac-Cabardès Aude

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

2026-06-07

L’Endurance équestre en Montagne Noires a lieu tout le week-end, au Domaine du Capxin.

Le dimanche se déroulent les épreuves clubs, amateurs, préparatoires et jeunes chevaux de 20 à 60 kilomètres.

Pour cette deuxième journée de l’Endurance Equestre en Montagne Noire, retrouvez la 2ème journée de l’épreuve de 70 kilomètres, avec le même cheval et même cavalier que la veille.

Les chevaux ont, tout au long de la journée, des petites pauses avec des contrôles vétérinaires pour suivre leur état de santé qui leur permettent de continuer la compétition.

Tout au long du week-end buvette et restauration vous sera proposé.

N’hésitez surtout pas à nous rejoindre pour un week-end sport équestre et festif ou vous pourrez admirer de magnifiques chevaux.

Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 84 55 64 69 marlyse.duret@orange.fr

English :

The Equestrian Endurance in the Montagne Noires takes place all weekend at the Domaine du Capxin.

On Sunday, club, amateur, preparatory and young horse events from 20 to 60 kilometers take place.

For this second day of the Endurance Equestre en Montagne Noire, you’ll find the 2nd day of the 70-kilometer event, with the same horse and rider as the day before.

Throughout the day, the horses have short breaks with veterinary checks to monitor their state of health, enabling them to continue competing.

Refreshments and snacks will be available throughout the weekend.

Don’t hesitate to join us for a weekend of festive equestrian sport, where you can admire some magnificent horses.

