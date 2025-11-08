Tignes

Enduro des Alpes Mountain Shaker été 2025

Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

Une compétition de VTT enduro se déroulant sur les pistes du Bike Park de Tignes.

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Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

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English :

An enduro mountain bike competition held on the trails of the Tignes Bike Park.

L’événement Enduro des Alpes Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information