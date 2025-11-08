Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Enduro des Alpes Mountain Shaker été 2025 Tignes

Enduro des Alpes Mountain Shaker été 2025 Tignes samedi 25 juillet 2026.

Ville : 73320 Tignes

Département : Savoie

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif :

Tignes

Enduro des Alpes Mountain Shaker été 2025

Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-25

Une compétition de VTT enduro se déroulant sur les pistes du Bike Park de Tignes.
  .

Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40  information@tignes.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An enduro mountain bike competition held on the trails of the Tignes Bike Park.

L’événement Enduro des Alpes Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information

À voir aussi à Tignes (Savoie)