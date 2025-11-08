La Rouetignes Tignes Le Lac Tignes

Tignes

La Rouetignes

Tignes Le Lac Place Centrale Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Vélo Club de Tignes organise La Rouetignes, une journée mettant à l’honneur le VTT. Plusieurs compétitions et contest seront organisés et seront ouverts à tous.

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Tignes Le Lac Place Centrale Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

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English :

The Vélo Club de Tignes organizes La Rouetignes, a day of mountain biking. Several competitions and contests will be organized, open to all.

L’événement La Rouetignes Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information