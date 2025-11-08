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La Rouetignes Tignes Le Lac Tignes

La Rouetignes Tignes Le Lac Tignes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Tignes Le Lac

Adresse : Place Centrale

Ville : 73320 Tignes

Département : Savoie

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Tignes

La Rouetignes

Tignes Le Lac Place Centrale Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Le Vélo Club de Tignes organise La Rouetignes, une journée mettant à l’honneur le VTT. Plusieurs compétitions et contest seront organisés et seront ouverts à tous.
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Tignes Le Lac Place Centrale Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40  information@tignes.net

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English :

The Vélo Club de Tignes organizes La Rouetignes, a day of mountain biking. Several competitions and contests will be organized, open to all.

L’événement La Rouetignes Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information

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