Tignes

Slopestyle VTT Mountain Shaker été 2025

Tignes Le Lac Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

L’occasion d’en prendre plein la vue avec les contests et les shows des athlètes.

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Tignes Le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

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English :

An opportunity to take in the contests and athlete shows.

L’événement Slopestyle VTT Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information