Slopestyle VTT Mountain Shaker été 2025 Tignes
Slopestyle VTT Mountain Shaker été 2025 Tignes samedi 25 juillet 2026.
Tignes
Slopestyle VTT Mountain Shaker été 2025
Tignes Le Lac Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-25
L’occasion d’en prendre plein la vue avec les contests et les shows des athlètes.
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Tignes Le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
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English :
An opportunity to take in the contests and athlete shows.
L’événement Slopestyle VTT Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information
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