Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes
Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes jeudi 23 juillet 2026.
Tignes
Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025
Tignes Le Lac Pump Track Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00
Date(s) :
2026-07-23
la tournée du Pump Party Tour s’installe à Tignes pour une journée de compétition et de shows sur le pumptrack en enrobée de Tignes le Lac. Le tout dans une bonne ambiance et ouvert à tous.
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Tignes Le Lac Pump Track Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
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English :
the Pump Party Tour comes to Tignes for a day of competition and shows on the asphalt pumptrack at Tignes le Lac. All in a great atmosphere and open to all.
L’événement Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information
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