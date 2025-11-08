Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes

Tignes

Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025

Tignes Le Lac Pump Track Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23

la tournée du Pump Party Tour s’installe à Tignes pour une journée de compétition et de shows sur le pumptrack en enrobée de Tignes le Lac. Le tout dans une bonne ambiance et ouvert à tous.

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Tignes Le Lac Pump Track Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

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English :

the Pump Party Tour comes to Tignes for a day of competition and shows on the asphalt pumptrack at Tignes le Lac. All in a great atmosphere and open to all.

L’événement Pump Party Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information