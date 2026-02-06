Enduro du Loup du Bois noir 2026 RD 2204 Breil-sur-Roya

Enduro du Loup du Bois noir 2026

RD 2204 Col de Brouis Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Course de VTT Enduro situé à Breil-sur-Roya organisée par l’Omnisport Vélo Club de Breil et VTT MTB Mercantour. Le principe est de proposer plusieurs liaisons et spéciales chronométrées aux concurrents sur des parcours alliant physique et technique.

RD 2204 Col de Brouis Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34

English : Enduro du Loup du Bois noir 2026

Enduro MTB race located in Breil sur Roya organised by the Omnisport Vélo Club de Breil sur Roya Alpes Maritimes (06).The principle is to offer several timed connections and special stages to competitors on courses combining physical and technical

