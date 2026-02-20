Enduro

Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Les participants se confrontent au relief du Pays d’Auge en parcourant une boucle, tout en chassant le chrono dans certaines portions chronométrées, les spéciales. Le programme d’une épreuve d’Enduro est l’un des plus complets. Et pas le moins exigeant. Physiquement déjà il faut de l’endurance pour s’infuser une journée de moto, tout en étant capable de signer quelques sprints où le cœur grimpe dans les tours. .

Gacé 61230 Orne Normandie +33 7 71 72 29 37 mclagaceenne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enduro

L’événement Enduro Gacé a été mis à jour le 2026-02-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault