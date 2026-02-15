Fête du Printemps Gacé

Fête du Printemps

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Venez déambuler sur le marché des artisans, place du Château, découvrir le savoir-faire de nos artisans et leurs produits. En allant faire le tour du vide-greniers, place de la Libération, venez dénicher la bonne affaire au détour d’une allée. La présence de structures gonflables fera le plaisir des plus petits.

> Buvette et restauration .

Centre-ville Gacé 61230 Orne Normandie

