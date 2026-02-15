Fête du Printemps Gacé
Fête du Printemps Gacé dimanche 26 avril 2026.
Fête du Printemps
Centre-ville Gacé Orne
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Venez déambuler sur le marché des artisans, place du Château, découvrir le savoir-faire de nos artisans et leurs produits. En allant faire le tour du vide-greniers, place de la Libération, venez dénicher la bonne affaire au détour d’une allée. La présence de structures gonflables fera le plaisir des plus petits.
> Buvette et restauration .
Centre-ville Gacé 61230 Orne Normandie +33 7 50 97 20 98 comite.animation.gace@gmail.com
